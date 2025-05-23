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Зеленський: Україна вже має дві третини коштів на артилерію, гроші на дрони будуть

Зеленський: Україна вже має дві третини коштів на артилерію, гроші на дрони будуть

Україна вже має дві третини коштів, які потрібні на виробництво артилерії та снарядів. Очікуються додаткові кошти на виробництво дронів в Україні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

Президент розповів, що сьогодні доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо завдань для нього.

Перше завдання – забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. На сьогодні вже маємо результат – є дві третини коштів.

Друге завдання – додаткове фінансування на виробництво дронів в Україні. Зеленський запевнив, що кошти на дрони будуть.

А ще Україна зараз готується до участі у засіданні "Групи семи".

Потрібен тиск на Росію

За словами Зеленського, на сьогодні потрібна нова і дієва архітектура безпеки. Саме для цього Україна об’єднує партнерів.

Президент наголошує, що саме час ще більше тиснути на Росію більше, щоб у результаті отримати все те, що потрібно.

– І коли у росіян вже тиждень пішов на формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, це точно знущання з усього світу. Стільки часу кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, в Росії людей не рахують, але світ повинен рахувати, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Президент зауважив на необхідності нових санкцій проти Росії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна рф проти України
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