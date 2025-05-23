Вечірній дайджест ForUА: Україна повернула з полону 390 людей,лани Кремля про вибори, поховання Портнова, удар балістикою по Одесі

23 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Україна повернула 390 людей з російського полону — Зеленський.Це перша частина домовленості про обмін 1000 на 1000. Президент України додав, що 24 і 25 травня обміни полоненими триватимуть. У Координаційному штабі уточнили, що до України повернулися 270 військових та 120 цивільних громадян.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському заводу «Енергія» в Липецькій області. Зафіксовано влучання в район цілі, серію вибухів і пожежу на території підприємства.

Росія хоче проведення виборів в Україні до підписання мирної угоди, — лавров. Він назвав це «оптимальним варіантом» для визначення того, хто підписуватиме угоди від України.

Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, планують поховати в Києві, — Еспресо. За інформацією видання, поховати екссоратника Януковича можуть на Звіринецькому кладовищі.

росія має намір захопити всю територію України, «звільнивши» російськомовне населення від влади Зеленського, — Лавров.

Десятиліттями може тривати війна рф проти України, і ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес до Європи, — глава МЗС Польщі Сікорський.

Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців на Донеччині , — Офіс Генпрокурора.

росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. На жаль, внаслідок атаки загинув один працівник порту. Ще восьмеро цивільних співробітників підприємства дістали поранення, четверо з них — у важкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Англійська стане обовʼязковою для керівництва освітніх і наукових установ, — нардеп Гончаренко.