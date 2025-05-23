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Вечірній дайджест ForUА: Україна повернула з полону 390 людей,лани Кремля про вибори, поховання Портнова, удар балістикою по Одесі

Вечірній дайджест ForUА: Україна повернула з полону 390 людей,лани Кремля про вибори, поховання Портнова, удар балістикою по Одесі

23 травня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

  • Україна повернула 390 людей з російського полону — Зеленський.Це перша частина домовленості про обмін 1000 на 1000. Президент України додав, що 24 і 25 травня обміни полоненими триватимуть. У Координаційному штабі уточнили, що до України повернулися 270 військових та 120 цивільних громадян.   

  •  Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському заводу «Енергія» в Липецькій області. Зафіксовано влучання в район цілі, серію вибухів і пожежу на території підприємства.

  •  Росія хоче проведення виборів в Україні до підписання мирної угоди, — лавров. Він назвав це «оптимальним варіантом» для визначення того, хто підписуватиме угоди від України.

  • Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, планують поховати в Києві, — Еспресо. За інформацією видання, поховати екссоратника Януковича можуть на Звіринецькому кладовищі.

  • росія має намір захопити всю територію України, «звільнивши» російськомовне населення від влади Зеленського, — Лавров.

  • Десятиліттями може тривати війна рф проти України, і ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес до Європи, — глава МЗС Польщі Сікорський.

  • Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців на Донеччині , — Офіс Генпрокурора.

  • росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту. На жаль, внаслідок атаки загинув один працівник порту. Ще восьмеро цивільних співробітників підприємства дістали поранення, четверо з них — у важкому стані. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

  • Англійська стане обовʼязковою для керівництва освітніх і наукових установ, — нардеп Гончаренко.

  • росія планує створити «буферну зону» глибиною в 15-20 км у Сумській та Харківській областях, – джерела РБК-Україна. Це одне із завдань, на яких планує зосередитися рф протягом літньо-осінньої наступальної кампанії. Друге – це захоплення всієї території Луганськоїта Донецької областей в їхніх адмінмежах.

     

     

     

     

 

 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Лавровбуферна зонапоховання Портноваудар балістики
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