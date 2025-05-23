Росія наполягає на проведенні виборів в Україні до підписання мирної угоди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія наполягає на проведенні виборів в Україні до підписання будь-якої мирної угоди. Це, за його словами, необхідно для забезпечення легітимності майбутніх переговорів та стабільності в країні.

"Ми вважаємо, що проведення виборів є важливим кроком до політичного врегулювання конфлікту в Україні", - заявив Лавров. "Це дозволить українському народу визначити своє майбутнє та обрати легітимних представників для переговорів з Росією".

Лавров також додав, що Росія готова до переговорів з Україною, але тільки після того, як будуть проведені вибори. Він підкреслив, що будь-яка мирна угода повинна бути укладена на основі "реалій на місцях".

Українська сторона поки що не прокоментувала заяву Лаврова. Проте раніше українські офіційні особи заявляли, що проведення виборів під час війни є неможливим.