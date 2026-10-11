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Полiтика

У МЗС України відреагували на заяву Трампа про вибори нового президента

У МЗС України відреагували на заяву Трампа про вибори нового президента

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський має підтримку народу й тільки народ має право вирішувати це питання. Про це очільник МЗС написав у мережі X.

«Президент Зеленський очолює націю в умовах війни - війни за незалежність, свободу і гідність. Він має підтримку українського народу, і тільки народ має право вирішувати», - зазначив Андрій Сибіга.

На його думку, заяви з-за кордону лише підтверджують, що президент добре виконує свою роботу.

А отже, він заслуговує на підтримку.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився в односторонньому порядку припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Зеленськийвибори в Українівибори президентаАндрій СибігаТрамп Дональд
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