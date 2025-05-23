Новий законопроєкт: в Україні можуть з'явитися спеціальні паркомісця для батьків з малюками

Верховна Рада України розглядає можливість запровадження спеціальних паркувальних місць для батьків, які виховують дітей віком до трьох років. Відповідний законопроєкт №12437 вже зареєстровано, ініціатором якого виступила народна депутатка Дарія Володіна.

За словами авторки, необхідність у такому нововведенні виникла через численні звернення батьків, які стикаються з труднощами при паркуванні поблизу необхідних їм закладів. Нерідко вони змушені долати значні відстані з дитячими автокріслами, що створює незручності та навіть загрозу безпеці в умовах інтенсивного руху.

Дарія Володіна підкреслила, що ця ініціатива є важливим кроком у рамках демографічної політики держави. "Створюючи комфортні умови для батьків з маленькими дітьми, ми не лише підтримуємо їх у повсякденному житті, а й демонструємо готовність держави піклуватися про майбутнє", – зазначила вона в коментарі для AUTOGEEK.

Законопроєктом передбачено, що кількість спеціальних паркомісць має становити не менше 5% від загальної кількості паркувальних місць на спеціально обладнаних майданчиках, але не менше одного такого місця. Ці місця будуть позначені відповідними дорожніми знаками та розміткою.

Право на паркування на таких місцях матимуть водії, які перевозять дітей віком до трьох років та мають відповідний розпізнавальний знак на своєму транспортному засобі.

Варто зазначити, що подібна практика вже успішно застосовується в багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині, Австрії, Польщі, Канаді та окремих штатах США. У деяких країнах, як-от в Австрії, такі паркомісця мають збільшену ширину для зручності посадки та висадки дітей.

Прийняття цього законопроєкту може стати значною підтримкою для молодих сімей в Україні, полегшивши їхні щоденні пересування та зробивши міське середовище більш дружнім до батьків з маленькими дітьми.