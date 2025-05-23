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Путін боїться їхати до Ватикану

Путін боїться їхати до Ватикану

Президент Росії не має наміру долучатися до мирних переговорів щодо України, зокрема й на майданчику Ватикану. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в Кремлі.

За словами співрозмовників агентства, Москва нині зосереджена на технічних переговорах, які розпочалися 16 травня у Стамбулі. Один із російських чиновників зазначив, що Кремль зацікавлений саме в продовженні стамбульського формату, а не в залученні нових міжнародних майданчиків.

Прокремлівський політолог Сергій Марков пояснив, що Путін не поїде до Італії — країни-члена НАТО — з міркувань безпеки. Крім того, за його словами, Росія не вважає Ватикан нейтральною стороною у конфлікті з Україною.

Попри позицію Москви, європейські посадовці все ще розглядають Ватикан як потенційного посередника у мирному процесі. За даними Bloomberg, у ЄС обговорюється можливість переговорів у Римі вже наприкінці травня — на початку червня, якщо Росія змінить свою позицію.

 

 

Теги:

путінмирні переговориВатікан
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