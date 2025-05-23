Погода 23 травня: тепло, подекуди грози та град

Сьогодні погоду у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях визначатиме активний атмосферний фронт. У цих регіонах очікуються помірні короткочасні дощі, вдень – грози, місцями значні зливи, град і шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. На решті території – без опадів. Вітер - південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря – +20-25 градусів. У південно-східній частині стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів. А от на крайньому заході буде прохолодніше +13-18 градусів.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер - південно-східний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря +20-25 градусів.