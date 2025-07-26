Синоптики повідомили, яка погода чекає на українців цими вихідними

На вихідних, 26 та 27 липня, погода в Україні буде різноманітною. Північно-східні регіони очікують короткочасні дощі та грози, подекуди з градом і шквалами, тоді як південь країни страждатиме від сильної спеки.

Прогноз на суботу, 26 липня

У суботу, 26 липня, короткочасні дощі прогнозуються на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині країни, а вночі місцями також у Київській та Черкаській областях. Вдень у цих регіонах очікуються грози. У північно-східній частині подекуди можливий град та шквали вітру 15-20 м/с. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15-20°C, на півдні до +24°C. Вдень у західних і північних областях очікується +24-29°C, у центральних областях та на Закарпатті +28-33°C. На півдні країни збережеться сильна спека до +35-36°C.

У Києві 26 липня вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +18-20°C, вдень +27-29°C. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 26 липня найвища температура вдень у Києві була зафіксована у 1936 році (+35,5°C), а найнижча вночі – у 1890 році (+8,9°C).

Прогноз на неділю, 27 липня

У неділю, 27 липня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями прогнозуються короткочасні дощі. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. На решті території країни опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде +15-20°C, на півдні до +24°C. Вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується +21-26°C. На решті території температура становитиме +28-33°C, а на півдні країни сильна спека посилиться до +35-38°C.

У Києві в неділю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі очікується +18-20°C, вдень близько +30°C.