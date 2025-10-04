Бійці Сил спеціальних операцій уразили російський ракетний корабель «Град» в Онезькому озері, що у республіці Карелія.

Про це повідомили у ССО.

Там розповіли, що атака відбулася о 4-й ранку, коли ракетоносій ішов з Балтійського у Каспійське море.

Судно вдалося уразити у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.

Як розповіли у ССО, уражений «Град» — один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК».