Бійці Сил спеціальних операцій уразили російський ракетний корабель «Град» в Онезькому озері, що у республіці Карелія.
Про це повідомили у ССО.
Там розповіли, що атака відбулася о 4-й ранку, коли ракетоносій ішов з Балтійського у Каспійське море.
Судно вдалося уразити у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.
Як розповіли у ССО, уражений «Град» — один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК».
Автор: Богдан Моримух
«Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою зупинки ворога», — наголосили військові.