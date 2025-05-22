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Спорт

Україна взяла золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Україна взяла золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду виборола золото у командному міксті у стрибках із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду стартував 22 травня у турецькому місті Анталія та триватиме 28 травня.

Перемогу синьо-жовтим принесли Ксенія Байло, Олексій Середа, Софія Лискун та Кірілл Болюх, які у сумі набрали 407,20 бала.

Друге місце посіли спортсмени зі збірної Німеччини, які набрали 400,60 бали, а бронза дісталася Італії – 360,40.

Після першого раунду стрибків українці вирвалися у лідери – Байло та Болюк заробили 130.80 балів з 3-метрового трампліна. У другому раунді Лискун та Середа змогли втримати лідерство після виконання стрибка з вишки.

Після третього раунду збірна України поступалася змістилася на другу сходинку, але мала ще один стрибок з вишки, за яких Байло та Болюк отримали 76.80 бала та вийшли на перше місце.

Для української команди це друге поспіль золото на рівні чемпіонатів Європи зі стрибків у воду у змішаних командних змаганнях.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортустрибки у воду
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