Заплямовані кров’ю рукавички: На аукціоні продали особисті речі 16-го президента США

На аукціоні в Чикаго за $1,52 млн продали забруднені кров'ю рукавички Авраама Лінкольна та за $826 000 - його закривавлену носову хустку.

Ці речі перебували у кишені 16-го президента США у ніч його вбивства 14 квітня 1865 року, повідомляє New York Post.

Також на цих торгах за $762 500 продали плакат "Розшукуються" з фотографіями трьох підозрюваних у змові з метою вбивства Лінкольна. Стріляв у президента автор Джон Вілкс Бут.

$521 200 колекціонери заплатили за найраніший відомий зразок почерку Лінкольна, взятий у записнику 1824 року, додає Independent.

Торги провів аукціонний будинок Freeman's/Hindman від імені президентського фонду Лінкольна (Lincoln Presidential Foundation).

Цій некомерційній організації належить найбільша у світі колекція артефактів, пов'язаних з 16-м президентом США.

Фонд Лінкольна був змушений виставити на аукціон 144 предмети зі своєї колекції, щоб погасити частину боргу двадцятирічної давності.

Авраам Лінкольн

Кредит взяли на викуп майже 1,5 тис. речей вбитого президента у каліфорнійського колекціонера для бібліотеки та музею Лінкольна.

Авраам Лінкольн обіймав посаду президента США з 1861 по 1865 рік під час Громадянської війни. У 1863 році він скасував рабство в США. Його застрелили в театрі Форда у Вашингтоні лише через місяць після початку другого президентського терміну.