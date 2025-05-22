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Фермер знайшов на своєму городі 150 т. золота – його вартість оцінюють в 4 млрд євро

Фермер знайшов на своєму городі 150 т. золота – його вартість оцінюють в 4 млрд євро

Французький фермер Мішель Дюпон знайшов у воді майже 150 тонн золота під час прогулянки вздовж струмка на своїй ділянці. Його знахідка оцінюється в 4 млрд євро, повідомляє Lagrada.

Я просто проводив планову перевірку своєї ділянки. І тут я побачив дивне мерехтіння у воді. Коли я копнув мул трохи глибше, то витягнув золотий самородок. Я не міг повірити у те, що тримаю в руках, – розповів фермер.

Після подальшого дослідження 52-річний Мішель зрозумів, що має 150 тонн золотих самородків. Влада французького регіону Овернь оперативно втрутилася в ситуацію та вилучила у фермера знайдене золото. За законом воно має перейти державі - оскільки дорогоцінний метал знаходиться у землі, Мішель не має права на частку.

Якщо Дюпон захоче провести розкопки на своїй ділянці, то йому доведеться отримати дозвіл влади. За словами Мішеля Дюпона, через знайдене ним золото різко зріс попит на земельні ділянки поблизу.

ForUa нагадує, що аналітики банку Goldman Sachs прогнозують, що до кінця цього року ціна на дорогоцінний метал зросте до $3700 за унцію, а до середини 2026 року досягне $4000 за унцію. У Deutsche Bank прогнозують, що ціна золота на кінець року становитиме $3350 за унцію.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Франціязолотознахідка
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