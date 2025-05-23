Фантастика по-українськи: представлено трейлер української драми «Ти-космос»

Опубліковані офіційний трейлер та постер української фантастичної драми «Ти-космос». Режисер - Павло Остріков.

Космос та фантастика - відчасти нова територія для українського художнього кінематографу, отже подивимось, як 26 листопада, коли фільм вийде в прокат, на нього відреагують глядачі.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, у центрі сюжету — український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги.

«Ти — космос» - це одна з найамбітніших стрічок сучасного українського кіно. ​​Для фільму побудували п’ять житлових модулів, розробили концепти космічного корабля та його інтер’єру, а також створили повноцінного робота.

«Я почав працювати над фільмом “Ти — космос” ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія. За всі ці роки вона стала для мене всім життям. Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем», — розповів режисер і сценарист Павло Остріков.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією.