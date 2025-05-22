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Україна в обхід угорського вето розпочала кроки щодо переговорів про вступ до ЄС

Україна в обхід угорського вето розпочала кроки щодо переговорів про вступ до ЄС

Підготовчі кроки для реалізації так званого "плану Б" щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу в обхід вето Угорщини вже розпочалися. Україна за згодою Польщі, яка зараз головує в ЄС, порушила звичну процедури вступу. Про це йдеться у статті "Європейської правди".

14 травня Кабмін України затвердив три ключові "дорожні карти" – щодо верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера переговорів з Євросоюзом.

Перші два документи є необхідні для початку вступних переговорів згідно із затвердженими рамками. Та Україна поки не мала самостійно схвалювати ці документи – для цього потрібне письмове запрошення від Ради ЄС із чітко встановленими критеріями – процедура, що застосовується до всіх кандидатів. Проте Угорщина вже кілька місяців блокує це рішення.

14 травня аналогічні рішення ухвалила й Молдова – хоча країна ще не отримала офіційне запрошення від Ради ЄС. Водночас Угорщина не блокує рух Молдови до ЄС.

Тож Київ погодив з Брюсселем: раз ми не можемо подолати угорське вето – вдаємо, що його немає, наголошується у статті. Важливим є те, що Польща підтримала цей крок. Польський міністр у справах Євросоюзу Адам Шлапка підтвердив, що Україна технічно готова відкрити перший кластер переговорів, і єдиною перепоною лишається угорське вето.

15 травня МЗС України передало до Брюсселя та Варшави затверджені дорожні карти разом із додатковим планом захисту національних меншин – те, що раніше вимагала Угорщина. Це ще один відступ від європейських процедур щодо приєднання до ЄС.

У статті зазначається, що на запит Польщі Єврокомісія підготує звіт з оцінкою українських дорожніх карт (Opening Benchmark Assessment Report, OBAR). Цей крок мав би також отримати схвалення Ради ЄС і згоду Угорщини.

ForUa нагадує, раніше заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив, що Україна очікує конкретну дату вступу до Євросоюзу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-ЄСвступ до ЄС
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