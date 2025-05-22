Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту активів Олександра Богуслаєва – сина колишнього президента компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Про це відомства заявили 22 травня.

За повідомленням СБУ, Богуслаєв-молодший разом із батьком є підозрюваним у розкраданні активів компанії.

«Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції 2-х вітчизняних акціонерних товариств», – уточнює служба.

Серед активів, зокрема: цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів Мотор Січі, які, за даними слідства, фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Відомство нагадує, що в квітні цього року спільна слідча група СБУ та ОГП, правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала сина ексочільника компанії в Монако.

Відомство наводить деталі справи, згідно з якими син і батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів:

«Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника Мотор Січі».

У травні 2024 року проєкт Радіо Свобода «Схеми» дізнався від джерел у правоохоронних органах, що з 2003 до 2021 року Олександр Богуслаєв офіційно заробив трохи менше 7 мільйонів гривень. За цей же період на його рахунки в українських банках були внесені готівкою 57 мільйонів гривень. Ймовірно, ці гроші він міг отримати від батька, але В’ячеслав Богуслаєв, як колишній народний депутат декількох скликань, не декларував такі витрати.

Ще у листопаді 2022 року у спільному розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project журналісти виявили, що син затриманого СБУ В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

Згодом «Схеми» з’ясували, що Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро.

В’ячеслава Богуслаєва, ексдиректора стратегічно важливого підприємства «Мотор Січі», яке спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Згодом йому оголосили також підозру в «перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань». Богуслаєв перебуває в СІЗО і відкидає звинувачення. Позиція Богуслаєва-молодшого щодо звинувачень проти нього невідома.