Дві британки заблокували міждержавну угоду, схвалену урядами Великої Британії та США

Британський суд заблокував передання Маврикію спірного архіпелагу Чагос, де розташована військова база США, за кілька годин до підписання угоди, яке мало відбутися в четвер, 22 травня.



Про це пише агентство AP, передає Європейська правда.



У жовтні Британія погодилася передати Маврикію архіпелаг в Індійському океані, на найбільшому з островів якого розташована стратегічно важлива військово-морська база і база бомбардувальників Дієго-Гарсія.



Адміністрація президента США Дональда Трампа, з якою було проведено консультації, дала згоду, але остаточне укладення угоди було відкладено через переговори в останній момент щодо вартості.



Угоду мали підписати прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і лідер Маврикія Навін Рамгулам на віртуальній церемонії в четвер, 22 травня, вранці.



Але суддя Вищого суду в четвер рано вранці виніс ухвалу, яка призупинила укладення угоди.



Це було зроблено у відповідь на позов двох жінок з народу чагосців, які представляють корінних жителів островів, виселених кілька десятиліть тому, щоб звільнити місце для американської бази.



Бернадетт Дугассе і Бертріс Помпе, обидві громадянки Великої Британії, побоюються, що після того, як Маврикій отримає контроль над островами, повернутися туди стане ще складніше.



Суддя Вищого суду Джуліан Гус тимчасово заборонив британському уряду вживати будь-яких «остаточних або юридично зобов'язувальних заходів для завершення переговорів щодо можливого передання британської території в Індійському океані, також відомої як архіпелаг Чагос, іноземному уряду».



«Відповідач має зберегти юрисдикцію Сполученого Королівства над британською територією в Індійському океані до подальшого розпорядження», – сказав він.



Острови Чагос перебували під контролем Великої Британії з 1814 року. Британія відокремила острови від Маврикія в 1965 році, за три роки до того, як він здобув незалежність.



У 1960-х і 1970-х роках Британія виселила з островів близько двох тисяч людей, щоб американські військові могли побудувати базу Дієго-Гарсія, яка підтримувала військові операції США від В'єтнаму до Іраку та Афганістану.



Опозиційна Консервативна партія Великої Британії розкритикувала рішення лейбористського уряду передати Маврикію спірний архіпелаг Чагос.