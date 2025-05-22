У КНДР не змогли спустити на воду новозбудований есмінець: сталася аварія

21 травня в Північній Кореї відбулася церемонія спуску на воду новозбудованого есмінця. Але закінчилася вона «серйозною аварією» нового судна. Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що це «принизило гідність і самоповагу держави».

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК).

Церемонія спуску на воду відбувалася на суднобудівному заводі Чхонджин. Публіці презентували вже другий новозбудований есмінець класу 5000 тонн, попередній запустили у квітні.

Як пояснюють у ЦТАК, під час спуску на воду кормовий спускний механізм відійшов першим і застряг, поки підрамник не рухався паралельно. Отвори, зроблені на деяких ділянках днища військового корабля, порушили його рівновагу, а ніс не зміг зійти зі стапеля, що призвело до «серйозної аварії».

За цим усім спостерігав глава Північної Кореї Кім Чен Ин. Він «дав сувору оцінку, заявивши, що це була серйозна аварія та злочин, спричинений чистою недбалістю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом, який ніколи не повинен траплятися і не може бути толерованим».

Як зазначається, Кім назвав аварію «приниженням гідності й самоповаги держави», та заявив, що недбалість відповідальних посадовців має бути розглянута на пленарному засіданні ЦК партії.

ЦТАК не надало подробиць про причину проблеми, серйозність пошкоджень та чи хтось постраждав. Хоча багатьох здивував сам факт визнання аварії.

«Це ганебно. Але причина, чому Північна Корея розкрила цей інцидент, полягає в тому, що вона хоче показати, що прискорює модернізацію своїх ВМС і висловлює свою впевненість у тому, що зрештою зможе побудувати потужніший флот», — вважає експерт із військово-морського флоту, який викладає в Сеульському університеті Ханьян, Мун Кин Сік.

Він підозрює, що аварія сталася тому, що північнокорейські робітники ще не знайомі з таким великим військовим кораблем і поспішили спустити його на воду.

Пошкоджене судно, ймовірно, належало до того самого класу, що й перший есмінець, представлений 25 квітня. Експерти оцінили його як найбільший і найсучасніший військовий корабель КНДР на сьогодні.