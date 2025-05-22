Реал готовий відпустити Луніна за 20 мільйонів євро

Майбутнє українського голкіпера Андрія Луніна в мадридському "Реалі" опинилося під питанням. За інформацією іспанського видання El Mundo Deportivo, керівництво "вершкових" готове розглянути пропозиції щодо трансферу 26-річного воротаря, якщо він виявить бажання змінити клуб.

Більше того, "Реал" вже встановив орієнтовну суму, за яку готовий розлучитися з українцем – 20 мільйонів євро.

В поточному сезоні Лунін провів за "Реал" 13 матчів у всіх турнірах, пропустивши 19 голів та п'ять разів зігравши "на нуль". Попри чинний контракт до червня 2030 року, його роль у команді залишається не до кінця визначеною, особливо на тлі очікуваного повернення основного голкіпера Тібо Куртуа після травми.

Цікаво, що авторитетний портал Transfermarkt також оцінює трансферну вартість Андрія Луніна у 20 мільйонів євро, що збігається з сумою, яку готовий запросити "Реал".

Нагадаємо, що в заключному турі іспанської Ла Ліги "Реал" зіграє проти "Реал Сосьєдада". Матч відбудеться 25 травня о 19:00 за київським часом. Чи вийде Лунін на поле в цьому поєдинку, може стати одним з індикаторів його майбутнього в мадридському клубі.