Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про призначення нового головнокомандувача Сухопутних військ. Ним став генерал-полковник Андрій Мордвічев, який відомий отриманням звання "героя Росії" за участь в окупації української Авдіївки. Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

За словами російського міністра оборони Андрія Бєлоусова, Мордвічев є "досвідченим бойовим офіцером", який, на його думку, "повною мірою розкрив талант воєначальника під час спеціальної військової операції". Так у Росії цинічно називають повномасштабну війну проти України.

Призначення Мордвічева викликає особливе занепокоєння, враховуючи той факт, що у березні 2022 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про нібито ліквідацію цього генерала. Однак, як бачимо, ця інформація не підтвердилася.

Згідно з даними російського агентства "Інтерфакс", до цього призначення Андрій Мордвічев командував угрупованням "Центр". Саме під його командуванням, як раніше повідомляло Міноборони РФ, у лютому 2024 року це угруповання окупувало Авдіївку, що супроводжувалося численними руйнуваннями та жертвами серед цивільного населення.

Довідково:

Андрій Мордвічев народився 14 січня 1976 року в Павлодарі (Казахстан). Він закінчив Новосибірське вище загальновійськове командне училище (1997), Загальновійськову академію ЗС РФ (2006) та Військову академію Генштабу РФ (2016).

Протягом своєї кар'єри Мордвічев обіймав різні командні посади, зокрема:

2016 – заступник командира корпусу.

2017-2019 – начальник штабу, перший заступник командувача армії Центрального військового округу.

2019-2021 – начальник штабу, перший заступник командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

2021-2022 – командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

2022-2023 – заступник командувача військ Південного військового округу.

2023 – командувач військ Центрального військового округу.

Призначення генерала Мордвічева на високу посаду головкома Сухопутних військ РФ свідчить про те, що Кремль продовжує робити ставку на воєначальників, причетних до агресивної війни проти України та відповідальних за численні воєнні злочини.