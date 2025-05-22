Конституційний суд Румунії поставив крапку у спробі Сіміона оскаржити результати виборів

Конституційний суд Румунії на засіданні 22 травня 2025 року відхилив клопотання про анулювання результатів президентських виборів, подане ультраправим кандидатом Джорджем Сіміоном, який програв. Про це повідомив місцевий портал digi24.ro.

«На засіданні 22 травня 2025 року Конституційний суд в рамках своїх повноважень щодо дотримання процедури виборів президента Румунії розглянув клопотання про відміну виборів президента Румунії у другому турі голосування 18 травня 2025 року, сформульоване Джорджем Сіміоном. За підсумками обговорення Конституційний суд одноголосно відхилив клопотання про відміну виборів як необґрунтоване», – йдеться у повідомленні.

Рішення Конституційного суду є остаточним і має бути доведене до відома Центрального виборчого бюро.

Нікушор Дан, який переміг на виборах президента Румунії 18 травня, назвав позов Джорджа Сіміона про анулювання підсумків голосування «цілком штучним».

Нагадаємо, що за результатами виборів, після підрахунку 100% бюлетенів, прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, набрав 53,6% голосів. Лідер румунської ультраправої партії «AUR» Джордж Сіміон отримав 46,4% голосів виборців.