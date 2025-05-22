У Скадовську «вибухнули» чотирьох офіцерів-кадирівців

20 травня, на ділянці дороги між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, у якому перебували чотири офіцери так званого підрозділу "Ахмат", що входить до складу російських окупаційних сил, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України..

«Жоден з окупантів не вижив. Після першого вибуху було чути другий — детонувала велика кількість боєприпасів, яку загарбники перевозили із собою», — йдеться у заяві ГУР.

Вибух стався у результаті спланованої диверсійної операції, спрямованої на ліквідацію командних елементів ворожих підрозділів, що беруть участь у репресіях проти мирного населення на окупованій території.

Підрозділ "Ахмат", сформований з кадировців, неодноразово фігурував у повідомленнях про вчинення воєнних злочинів, мародерство та знущання над місцевими мешканцями.

У розвідці нагадали: кожен акт насильства, катування чи окупаційного терору матиме свою відплату, і спецоперації з ліквідації таких фігур продовжуються.