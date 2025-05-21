Щеплення від наркозалежності: Вчені тестують вакцину від кокаїнової залежності

У США розробили експериментальну вакцину, яка може допомогти боротися з кокаїновою залежністю.

Перше клінічне випробування вже показало обнадійливі результати, пише видання New Scientist.

Під час дослідження, яке тривало 32 тижні, учасникам з тяжкою формою залежності щомісяця вводили ін’єкції нової вакцини.

За інформацією керівника наукової групи Стівена Камінскі, у семи людей, які отримували вакцину, ймовірність негативного результату тесту на кокаїн зросла на 17%, порівняно з трьома учасниками, які отримували плацебо.

Принцип дії вакцини — створення антитіл, які зв’язуються з молекулами кокаїну в крові, не дозволяючи їм потрапити до мозку.

Таким чином наркотик втрачає властивості, і людина не відчуває ейфорії, що знижує мотивацію до повторного споживання кокаїну.

— Усі наркозалежні учасники добре переносили щомісячні ін’єкції, — зазначає Камінскі.

Це випробування було невеликим, але дає надію на створення нових інструментів боротьби з наркоманією, яка досі залишається серйозною проблемою у всьому світі.

У майбутньому вчені планують провести масштабніші дослідження, щоб остаточно підтвердити ефективність та безпечність вакцини.