Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля своїми заявами про готовність не підтримувати членство України в НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

Туск нагадав, що однією з перших і найважливіших вимог російського диктатора Володимира Путіна було те, щоб Україні заборонили вступати до НАТО.

– Навроцький охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і поділ України. Він теж підпишеться. Це смертельно небезпечно для Польщі, – переконаний прем’єр-міністр.

За підсумками першого туру виборів лідерами стали мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький з підтримкою у 29,54%.

Як повідомили ЗМІ, Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає один з кандидатів у президенти Польщі Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

У документі, згідно з яким Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання, йдеться про відмову відправляти польські війська в Україну.

Крім цього, там згадується відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Водночас Тшасковський нещодавно виступав за членство України в НАТО і Євросоюзі. Однак потім він заявив, що Україна нібито має бути буферною зоною.