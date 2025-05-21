﻿
Свiт

Туск розкритикував кандидат у президенти, який не хоче підтримати вступ України в НАТО

Туск розкритикував кандидат у президенти, який не хоче підтримати вступ України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля своїми заявами про готовність не підтримувати членство України в НАТО. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

Туск нагадав, що однією з перших і найважливіших вимог російського диктатора Володимира Путіна було те, щоб Україні заборонили вступати до НАТО.

– Навроцький охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і поділ України. Він теж підпишеться. Це смертельно небезпечно для Польщі, – переконаний прем’єр-міністр.

За підсумками першого туру виборів лідерами стали мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький з підтримкою у 29,54%.

Як повідомили ЗМІ, Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає один з кандидатів у президенти Польщі Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

У документі, згідно з яким Менцен пропонує кандидатам дати зобов’язання, йдеться про відмову відправляти польські війська в Україну.

Крім цього, там згадується відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО у майбутньому.

Водночас Тшасковський нещодавно виступав за членство України в НАТО і Євросоюзі. Однак потім він заявив, що Україна нібито має бути буферною зоною.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаДональд Тусквибори президента
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Батьки не вірять у самогубство курсанта академії ДПСУ
Дайджест 21.05.2025 17:50:57
Батьки не вірять у самогубство курсанта академії ДПСУ
Читати
Будинок, у якому виріс Папа Римський Лев XIV, мають намір конфіскувати
Свiт 21.05.2025 17:25:12
Будинок, у якому виріс Папа Римський Лев XIV, мають намір конфіскувати
Читати
Ціни на квартири в Україні злетіли: які зросли найбільше
Економіка 21.05.2025 17:10:29
Ціни на квартири в Україні злетіли: які зросли найбільше
Читати

Популярнi статтi