Байдену, можливо, залишилося жити від 12 до 18 місяців через прогресуючу форму раку простати, - WFB

До 1,5 року лишилося жити Байдену через прогресуючу форму раку простати.

Про це повідомляє WFB з посиланням на прогнози екслікаря Білого дому.

Головний лікар президентів Барака Обами і Дональда Трампа попередив Washington Free Beacon, що прогноз для метастатичного раку простати колишнього президента Джо Байдена є песимістичним - і що колишній головнокомандувач може померти протягом року.

У неділю особистий кабінет Байдена приголомшив світ, повідомивши, що те, що було описано як «невеликий вузол», насправді є раком простати 4-ої стадії, який дав метастази в його кістки.

Конгресмен Ронні Джексон (Техас), який був лікарем президента з 2013 до 2018 року, сказав WFB, що Байдену, можливо, залишилося не так вже й багато часу.

«Це не моя спеціалізація, але я розмовляв з багатьма урологами після того, як це стало відомо, і загальний консенсус такий, що, знаєте, це може бути від 12 до 18 місяців, - сказав Джексон. «Сподіваюся, що це буде довше, і я сподіваюся, що вони зможуть ефективно лікувати це, і, знаєте, він проживе ще багато-багато років. Але хвороба вже далеко зайшла».

Джексон розповів WFB, що він регулярно перевіряв і Обаму, і Трампа на цю хворобу і вважає, що Байдену, можливо, поставили діагноз задовго до недільного оголошення.

«Щороку я обстежував президента Обаму, і щороку, коли я обстежував президента Трампа, я перевіряв [простат-специфічний антиген], - сказав він. «Ми перевіряли на рак простати. Я думаю, що існує ймовірність того, що вони знали, що у [Байдена] був рак простати деякий час тому, і просто не сказали про це американському народу».

Нагадаємо, що речник колишнього президента США Джо Байдена запевнив, що про рак демократа не було відомо до недавнього часу. У соцмережах ширилися спекуляції, що інформацію про хворобу ексглави Білого дому приховували.

Як пояснили представники Байдена, востаннє він проходив тест на простат-специфічний антиген, найпоширеніший спосіб скринінгу раку простати, ще у 2014 році. І до недавнього часу у Байдена не діагностували рак простати.

Однак відповіді, чому Байден не проходив регулярне обстеження на рак простати протягом свого президентства, не було.

Як зауважує NYT, чоловікам віком від 55 до 69 років медики рекомендують щорічне обстеження. Байдену вже було 78 років, коли він обійняв посаду. Багато медиків виступають за припинення рутинного тестування у чоловіків старше 75 років, оскільки вважається, що більшість пацієнтів цього віку вже мають клінічно незначний рак без симптомів і не отримають користі від терапії.

Відтоді, як Байден оголосив про свій діагноз, його почали ретельно перевіряти: чи рак виріс нещодавно, чи міг залишитися недіагностованим під час його президентства.

Діагноз раку простати на такій запущеній стадії є рідкістю, але трапляється досить часто, пише CNBC. Оскільки рак Байдена перейшов у агресивну форму, медичні експерти кажуть, що його можна лікувати, але не вилікувати.

Навіть деякі союзники Байдена поставили під сумнів, як лікарі не виявили такого серйозного захворювання. Однак, зауважив доктор Отіс Броулі з Університету Джонса Гопкінса, деякі види раку перетворюються на метастатичний протягом року між скринінговими тестами. Деякі навіть не виявляються на тесті ПСА.