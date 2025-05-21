З нинішніми темпами окупації України лише Донеччину ворог захоплюватиме кілька років, - Bloomberg

Цього року російські війська в Україні здобули лише невеликі територіальні здобутки на тлі стійкого опору з боку київських військових, що підважує твердження кремлівського диктатора Владіміра Путіна про те, що його армія взяла гору у війні, пише Bloomberg.

Дані з поля бою свідчать про те, що, незважаючи на постійну перевагу в живій силі і стабільні успіхи, путінська армія поки що не досягла поставлених цілей у війні. Згідно з даними, зібраними картографічною службою з відкритим вихідним кодом DeepState, темпи головного наступу Росії на сході України з початку року скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом до кінця 2024 року.

У той час як президент Дональд Трамп відступає від зусиль США, спрямованих на припинення бойових дій, посланці Путіна продовжують висувати максималістські вимоги, щоб Україна відмовилася від чотирьох регіонів на сході та півдні країни, над якими Кремль заявив про свій суверенітет, але які Росія окупувала лише частково. Президент України Володимир Зеленський відкинув ультиматум.

Затримка дипломатичного процесу означає, що майбутнє України і ширшої безпеки Європи, ймовірно, буде визначатися подіями на полі бою. В умовах, коли російські і українські війська близькі до глухого кута, здатність Києва і його союзників продовжувати постачати людей і зброю для своєї оборони, можливо, без значної підтримки з боку США, матиме вирішальне значення.

Російські військові просуваються вглиб української території в середньому на 41 квадратний кілометр на тиждень (16 квадратних миль), що менше, ніж 125 квадратних кілометрів в середньому за останні два місяці.