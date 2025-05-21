Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про інцидент із судном, що входить до так званого "тіньового флоту" Росії. За його словами, воно здійснювало підозрілі маневри поблизу підводного енергокабелю, який з’єднує Польщу зі Швецією.

До ситуації втрутились польські військові, після чого судно залишило район і повернулося до одного з російських портів.

За словами Туска, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

Він зазначив, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.

Кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Керівник МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".