Андрія Портнова розстріляли перед школою на очах у його дітей

Колишнього одіозного радника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії, передає радіостанція Cadena SER.

Це сталося біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело. Попередньо встановлено, він вів своїх дітей до школи, коли в нього вистрілили.

Cadena SER повідомляє, що біля воріт школи Портнова чекав чоловік на мотоциклі. Портнов дістав чотири поранення - кульові в груди й одне в голову.

Нагадаємо, що Андрій Портнов був проросійським діячем і перебував під санкціями США.

На початку квітня 2024 року він встиг переписати великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія).

Як з'ясували журналісти, будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали в якості подарунка від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Андрій Портнов із 2005-го до 2010 року був головним юристом команди Юлії Тимошенко, у 2011-2014 роках - радником Януковича, заступником глави адміністрації президента і займався питаннями судоустрою. У 2010-2014 рр. він входив до Ради Національного банку України.

Улітку 2022 року стало відомо, що, незважаючи на призовний вік, Портнов виїхав з України. Повідомлялося, що він перетнув кордон з Угорщиною через пропускний пункт "Чоп (Тиса)" у Закарпатській області.

Коментуючи свій виїзд, Портнов заявив, що мав на це право, оскільки є батьком дітей 2012, 2014, 2019 і 2022 років народження.