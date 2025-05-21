Розбіжності в G7: США виступають проти подальшої підтримки України

За повідомленнями джерел видання Politico, Сполучені Штати Америки висловили свою незгоду з включенням формулювання про "подальшу підтримку" України до підсумкової спільної заяви міністрів фінансів країн G7, зустріч яких проходить цього тижня в Канаді.

Окрім того, за даними джерел, Вашингтон наполягає на тому, щоб у тексті комюніке повномасштабне вторгнення Росії в Україну не називалося "незаконним".

Агентство Bloomberg зазначає, що напередодні зустрічі велася активна робота з метою досягнення консенсусу між країнами "Великої сімки" щодо ключових питань, які викликають найбільші розбіжності, зокрема, щодо торгівлі та російської агресії проти України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також бере участь у зустрічі. Його присутність може стати додатковим аргументом для інших учасників у спробах переконати главу Мінфіну США Скотта Бессента у необхідності включення пункту про підтримку України до підсумкового комюніке.

Перед початком зустрічі Сергій Марченко повідомив журналістам про свій намір повторно донести позицію Києва щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, включаючи зниження граничної ціни на російську нафту, встановлену країнами G7 на рівні $60 за барель.

Таким чином, зустріч міністрів фінансів G7 проходить на тлі розбіжностей щодо формулювань, які стосуються підтримки України та оцінки дій Росії, що може ускладнити прийняття спільної заяви за підсумками переговорів.