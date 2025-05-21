«Дія» перестає бути безкоштовною

З 1 червня 2025 року в «Дії» з’являться платні послуги. Першим стане платним шеринг документів для банків. Раніше ця функція була безкоштовною.

У майбутньому планується запровадити ще два платні сервіси:

«Дія.Підпис» для юридичних осіб — дозволить компаніям підписувати документи онлайн за допомогою електронного підпису безпосередньо через застосунок.

Сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth — надасть можливість бізнесу підтверджувати особу користувачів через інструменти «Дії».

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що платні сервіси будуть стосуватися переважно бізнесу, тоді як для звичайних користувачів основні функції застосунку залишаться безкоштовними.