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«Дія» перестає бути безкоштовною

«Дія» перестає бути безкоштовною

З 1 червня 2025 року в «Дії» з’являться платні послуги. Першим стане платним шеринг документів для банків. Раніше ця функція була безкоштовною.

У майбутньому планується запровадити ще два платні сервіси:

«Дія.Підпис» для юридичних осіб — дозволить компаніям підписувати документи онлайн за допомогою електронного підпису безпосередньо через застосунок.

Сервіс електронної ідентифікації Diia.OAuth — надасть можливість бізнесу підтверджувати особу користувачів через інструменти «Дії».

У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що платні сервіси будуть стосуватися переважно бізнесу, тоді як для звичайних користувачів основні функції застосунку залишаться безкоштовними.

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Діяплатні сервііси в Дія
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