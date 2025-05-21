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Шестеро вйськових загинули внаслідок ворожого ракетного удару по стрільбіщу на Сумщині, - НГУ

Шестеро вйськових загинули внаслідок ворожого ракетного удару по стрільбіщу на Сумщині, - НГУ

Зазначається, що російська армія застосувала високоточну ракетну зброю, завдавши удару саме в момент, коли на території стрільбища перебували військові.

«В результаті ворожої атаки, на жаль, загинуло шестеро військовослужбовців Нацгвардії. Ще понад 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надано медичну допомогу», — йдеться в офіційній заяві.

Наразі на місці працюють слідчі, вибухотехніки та представники військової контррозвідки. Триває з’ясування обставин атаки, а також оцінка завданих збитків.

Нацгвардія пообіцяла, що родини загиблих та поранених отримають всю необхідну підтримку з боку держави.

«Ми висловлюємо щирі співчуття родинам полеглих побратимів. Їхня самопожертва — це ще одне нагадування про ціну, яку платить Україна за свободу», — додали у відомстві.

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загибліСумщинаракетний ударполігон
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