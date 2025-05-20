У ФРН судять трьох чоловіків, яких звинувачують у підготовці диверсій на замовлення Москви

У Мюнхені стартував судовий процес над трьома людьми з подвійним громадянством Німеччини та Росії – їх звинувачують у шпигунстві на користь Москви та підготовці диверсій на території ФРН, передають міжнародні медіа 20 травня.

Головним обвинуваченим у справі є Дітер Ш., який, за даними прокуратури Німеччини, планував атаки на стратегічні об’єкти – зокрема, військові бази США у ФРН, промислові підприємства та залізничні колії, якими перевозиться військова допомога Україні.

За версією слідства, Дітер Ш. з жовтня 2023 року передавав російським спецслужбам відомості про потенційні цілі й заявляв про готовність здійснити підриви та підпали. Раніше, як стверджує слідство, він воював на боці збройного угруповання «ДНР» і тоді встановив контакт із агентом російської розвідки.

Разом із Дітером Ш. на лаві підсудних опинилися Александр Й. та Алекс Д., які, як вважає слідство, з березня 2024 року допомагали йому в підготовці акцій. Александр Й. та Алекс Д. частково визнали провину, але заперечують шпигунство. Дітер Ш. усі звинувачення відкидає.

З 2022 року Німеччина посилила заходи безпеки через спроби саботажу з боку Росії. Минулого тижня німецькі правоохоронці затримали трьох громадян України, підозрюваних у підготовці вибухів на маршрутах вантажних перевезень. Також раніше повідомлялося про ймовірну причетність Москви до серії підривів посилок на логістичних об’єктах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії.

За даними слідства, підозрювані громадяни України планували диверсійні операції в інтересах Москви, відправляючи посилки з вибуховими пристроями. Нині слідство на початковому етапі і всі деталі з'ясовуються.

Водночас, історія посилок із вибухівками тягнеться щонайменше із літа минулого року, коли на кур'єрських складах у країнах Європи сталася серія пожеж. Попри заперечення Росією своєї причетності, європейські слідчі пов'язують інциденти з операціями російських спецслужб.