Несподіваний поворот: Бельгія прискорює поставки F-16 Києву

Бельгія прагне прискорити передачу винищувачів F-16 Україні, про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед зустріччю міністрів у Брюсселі сьогодні. Ця заява прозвучала на тлі попередніх повідомлень про затримки у постачанні літаків.

"Щодо F-16 – ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина", – зазначив Франкен, хоча і не надав додаткових деталей щодо нових термінів.

Ця новина є значним кроком уперед, враховуючи, що у березні цього року бельгійський уряд повідомляв про затримки з постачанням F-16 Україні. Тоді йшлося про перенесення передачі тридцяти винищувачів до кінця 2025 року, що було пов'язано із затримками у постачанні нових F-35 зі США до Бельгії.

Нещодавно прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер також заявляв, що у 2025 році Бельгія планує передати Україні щонайменше два винищувачі, але їхня кількість може бути і більшою. Сьогоднішня заява міністра оборони підтверджує намір Бельгії підтримати Україну, незважаючи на виклики у графіках постачання.