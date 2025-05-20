Топ-10 найуспішніших банків України

Український банківський сектор демонструє стабільний ріст, а ПриватБанк впевнено утримує позиції лідера за прибутковістю. За січень-березень 2025 року найбільший державний банк країни заробив 16,8 млрд грн чистого прибутку, що значно перевищує показники конкурентів. Про це свідчать дані Національного банку України.

Топ-10 найуспішніших банків за прибутковістю

ПриватБанк очолює список, який підтверджує його домінуюче становище на ринку. За ним розташувалися:

ПриватБанк – 16,8 млрд грн Ощадбанк – 4,7 млрд грн Укрексімбанк – 2,4 млрд грн Райффайзен Банк – 2,2 млрд грн Універсал Банк (mono) – 1,7 млрд грн ПУМБ – 1,5 млрд грн Креді Агріколь Банк – 1,3 млрд грн Укрсиббанк – 1,3 млрд грн Сіті Банк – 1,2 млрд грн ОТП Банк – 1,1 млрд грн

Загалом, 50 українських банків завершили перший квартал з прибутком, сумарно заробивши 40,4 млрд грн. Водночас, 10 фінансових установ зазнали збитків у розмірі 0,4 млрд грн, серед яких найбільші втрати зафіксували Банк Альянс (-163,9 млн грн) та РВС Банк (-140,8 млн грн).

Податкові відрахування – значний внесок у бюджет

Банки активно наповнюють державний бюджет. За перший квартал 2025 року вони сплатили 10,5 млрд грн податків. Левову частку цього внеску – 5,3 млрд грн – забезпечив ПриватБанк. Значні податкові відрахування також зробили:

Райффайзен Банк – 700 млн грн

– 700 млн грн Універсал Банк (mono) – 590 млн грн

– 590 млн грн ПУМБ – 510 млн грн

– 510 млн грн Укрсиббанк – 450 млн грн

Доходи від кредитування та комісій – основа зростання

ПриватБанк демонструє лідерство не лише за чистим прибутком, а й за основними джерелами доходу. Його чистий процентний дохід склав 18,4 млрд грн, тоді як за ним йдуть Ощадбанк (7,3 млрд грн), Райффайзен Банк та Універсал Банк (по 4,4 млрд грн).

У сфері комісійних доходів картина подібна: ПриватБанк з 6,6 млрд грн значно випереджає конкурентів. Серед інших лідерів – Ощадбанк (1,9 млрд грн), Універсал Банк (750 млн грн) та Райффайзен Банк (640 млн грн).

Загальний чистий прибуток банківського сектору України у першому кварталі 2025 року досяг 39,96 млрд грн, що майже відповідає показникам аналогічного періоду минулого року (+0,2%).

Нагадаємо, що за підсумками 2024 року сім державних банків забезпечили 65% загального прибутку банківської системи, заробивши 67,19 млрд грн. Особливо варто відзначити Ощадбанк, який утричі збільшив свої прибутки, демонструючи значне зростання.