Топ-10 найуспішніших банків України

Український банківський сектор демонструє стабільний ріст, а ПриватБанк впевнено утримує позиції лідера за прибутковістю. За січень-березень 2025 року найбільший державний банк країни заробив 16,8 млрд грн чистого прибутку, що значно перевищує показники конкурентів. Про це свідчать дані Національного банку України.
Топ-10 найуспішніших банків за прибутковістю
ПриватБанк очолює список, який підтверджує його домінуюче становище на ринку. За ним розташувалися:
- ПриватБанк – 16,8 млрд грн
- Ощадбанк – 4,7 млрд грн
- Укрексімбанк – 2,4 млрд грн
- Райффайзен Банк – 2,2 млрд грн
- Універсал Банк (mono) – 1,7 млрд грн
- ПУМБ – 1,5 млрд грн
- Креді Агріколь Банк – 1,3 млрд грн
- Укрсиббанк – 1,3 млрд грн
- Сіті Банк – 1,2 млрд грн
- ОТП Банк – 1,1 млрд грн
Загалом, 50 українських банків завершили перший квартал з прибутком, сумарно заробивши 40,4 млрд грн. Водночас, 10 фінансових установ зазнали збитків у розмірі 0,4 млрд грн, серед яких найбільші втрати зафіксували Банк Альянс (-163,9 млн грн) та РВС Банк (-140,8 млн грн).
Податкові відрахування – значний внесок у бюджет
Банки активно наповнюють державний бюджет. За перший квартал 2025 року вони сплатили 10,5 млрд грн податків. Левову частку цього внеску – 5,3 млрд грн – забезпечив ПриватБанк. Значні податкові відрахування також зробили:
- Райффайзен Банк – 700 млн грн
- Універсал Банк (mono) – 590 млн грн
- ПУМБ – 510 млн грн
- Укрсиббанк – 450 млн грн
Доходи від кредитування та комісій – основа зростання
ПриватБанк демонструє лідерство не лише за чистим прибутком, а й за основними джерелами доходу. Його чистий процентний дохід склав 18,4 млрд грн, тоді як за ним йдуть Ощадбанк (7,3 млрд грн), Райффайзен Банк та Універсал Банк (по 4,4 млрд грн).
У сфері комісійних доходів картина подібна: ПриватБанк з 6,6 млрд грн значно випереджає конкурентів. Серед інших лідерів – Ощадбанк (1,9 млрд грн), Універсал Банк (750 млн грн) та Райффайзен Банк (640 млн грн).
Загальний чистий прибуток банківського сектору України у першому кварталі 2025 року досяг 39,96 млрд грн, що майже відповідає показникам аналогічного періоду минулого року (+0,2%).
Нагадаємо, що за підсумками 2024 року сім державних банків забезпечили 65% загального прибутку банківської системи, заробивши 67,19 млрд грн. Особливо варто відзначити Ощадбанк, який утричі збільшив свої прибутки, демонструючи значне зростання.