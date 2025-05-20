В Офісі Зеленського прокоментували розмову Трампа з Путіним

В Офісі Президента України заявили, що розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним не змінила статус-кво. Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід з війни – негайне та безумовне припинення вогню.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове", – заявив Подоляк.

Він також зазначив, що Європа повністю підтримує Україну в цьому питанні, усвідомлюючи ризики, які несе війна та її відтерміновані наслідки.

Щодо позиції США, Подоляк зазначив, що вони "як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів".

Радник керівника ОП також підкреслив, що Росія не демонструє готовності до припинення вогню, продовжуючи прагнути до війни, руйнувань та вбивств. Він також висловив нерозуміння щодо "нав’язливого стану "пошуку та усунення першопричин війни", наголосивши, що єдина справжня причина – це неспровокована агресія РФ.