Росія змінила тактику дронових атак

Російські терористи вдалися до нової тактики масових атак дронів "Шахедів" з великої висоти, що значно ускладнило їх збивання. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час ефіру на "Суспільне новини".

Ігнат пояснив, що Росія активно удосконалює як конструкцію самих дронів, так і їхні технічні характеристики та тактику застосування. Водночас, Силам оборони вдається ефективно протидіяти цим загрозам, попри складнощі, зокрема при атаках з великої висоти, що унеможливлює використання мобільних вогневих груп.

З його слів, російські війська не лише запускають дрони у масовій кількості, а й використовують дрони-імітатори, що ще більше ускладнює захист. Однак, попри складні умови, система протиповітряної оборони України показує стабільно високий рівень ефективності, хоча іноді не обходиться без влучань.