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Обмін 1000 на 1000: Україна й РФ узгодили покроковий план

Обмін 1000 на 1000: Україна й РФ узгодили покроковий план

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що під час перемовин у Туреччині досягнуто попередньої домовленості про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. «Незважаючи на складність діалогу в Стамбулі, ми діяли чітко за директивами Президента», — наголосив Умєров.

За дорученням глави держави вже відбулося засідання Координаційного штабу. До реалізації залучено Міноборони, ГУР, СБУ, МВС, СЗР та Офіс омбудсмена.

«Узгоджено покроковий план обміну з урахуванням безпекових, гуманітарних і логістичних аспектів. Наша мета незмінна — повернути кожного», — додав міністр.

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обмін полоненими
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