Обмін полоненими: Україна повернула 160 військових, які були в полоні з 2022 року

Україна внаслідок обміну повернула з полону 160 військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних", - написав український лідер.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Сухопутних військ, Сил підтримки, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, Медичних сил, ВМС, а також бійці Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вони боронили державу на Донецькому, Луганському, Харківському, Чернігівському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках.

Серед звільнених зокрема 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 66.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи, відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9606 військових та цивільних.