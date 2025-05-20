Трамп ухилився від відповіді щодо оцінки зусиль України у завершенні війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не готовий дати однозначну оцінку зусиллям України у напрямку припинення війни. Під час спілкування з журналістами він висловив думку, що українська сторона в цілому налаштована на перемир’я, але зазначив, що йому потрібен час для остаточного висновку.

«Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні"», — сказав Трамп, відповідаючи на питання, чи достатньо Україна робить для досягнення миру.

Президент також додав, що вважає Володимира Зеленського сильним лідером, із яким «нелегко мати справу», але висловив переконання, що український президент «хоче зупинитися», тобто прагне припинення бойових дій.

«Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися», — додав Трамп.

Ці заяви пролунали на тлі його телефонної розмови з Володимиром Путіним, у якій сторони обговорили потенційне 30-денне припинення вогню в Україні. Звучання таких формулювань з боку Трампа може свідчити про спробу представити обидві сторони конфлікту — як Росію, так і Україну — приблизно рівнозначно відповідальними за продовження війни. Подібна риторика викликає занепокоєння в Україні та серед союзників, оскільки, на думку більшості західних аналітиків, саме Росія є агресором і стороною, яка ініціювала широкомасштабне вторгнення.