Санкції під питанням: США можуть змінити курс щодо Росії

Під час двогодинної телефонної розмови, що відбулася 19 травня 2025 року, лідери обговорили можливість 30-денного безумовного припинення вогню в Україні. Трамп висловив оптимізм щодо відновлення мирних переговорів. Проте, незважаючи на визнання інтересу Росії до миру та економічних зв'язків з США, Трамп зазначив, що майбутні мирні переговори повинні проводитися лише між Україною та Росією .

В той же час, згідно з інформацією, опублікованою в The Times, санкції США проти Росії стали менш імовірними, ніж будь-коли раніше.

Загалом, хоча Трамп демонструє готовність до дипломатії та економічного співробітництва з Росією, реальний прогрес у мирних переговорах та зменшення санкцій залишаються під питанням, особливо з огляду на продовження військової агресії з боку Росії.

Попри позитивні відгуки Трампа щодо розмови з Путіним, міжнародна спільнота, зокрема країни НАТО і ЄС, з осторогою сприймають будь-яке пом’якшення санкційного тиску на Росію. На їхню думку, санкції залишаються одним з небагатьох ефективних інструментів тиску на Кремль, щоб змусити його припинити воєнні дії на території суверенної України.