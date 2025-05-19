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Полiтика

Росія та Україна мають "негайно" розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни, – Трамп

Росія та Україна мають "негайно" розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни, – Трамп

"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!", – написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє "Радіо Свобода".

Американський президент назвав телефонну розмову з володимиром путіним "дуже гарною". За словами політика, Москва хоче розвивати торговельні відносини зі США після завершення війни в Україні.

"У Росії є колосальна можливість створити величезну кількість робочих місць та багатства. Її потенціал необмежений. Так само й Україна може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі, беручи участь у відновленні своєї країни", – додав Трамп.

 Автор: Сергей Ваха

Теги:

СШАДональд Трампмирні перемовиніУкраїна-Росія
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