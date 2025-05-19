"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Ватикан в особі Папи Римського заявив, що дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!", – написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє "Радіо Свобода".

Американський президент назвав телефонну розмову з володимиром путіним "дуже гарною". За словами політика, Москва хоче розвивати торговельні відносини зі США після завершення війни в Україні.

"У Росії є колосальна можливість створити величезну кількість робочих місць та багатства. Її потенціал необмежений. Так само й Україна може стати великим бенефіціаром у сфері торгівлі, беручи участь у відновленні своєї країни", – додав Трамп.