Трамп вимагає розслідування: які виплати отримали зірки за підтримку Камали Гарріс на виборах

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишню віцепрезидента Камалу Гарріс у незаконних виплатах знаменитостям за участь у її передвиборчій кампанії та зажадав розслідування цього питання. Відповідний допис він зробив у соцмережі Truth Social, повідомляє Associated Press.

– Скільки Камала Харріс заплатила Брюсу Спрінгстіну (фронтмен гурту The E Street Band - ред.) за його слабкий виступ під час її передвиборчої кампанії? Чому він взяв ці гроші, якщо є таким її шанувальником? Хіба це не є серйозним і незаконним внеском у виборчу кампанію? А як щодо Бейонсе? І скільки отримали Опра (Вінфрі, американська телеведуча - ред.) та Боно (ірландський музикант, вокаліст рок-гурту U2 - ред.)? Я збираюся вимагати серйозного розслідування з цього питання, – написав Трамп.

Американський лідер заявив, що такі виплати могли бути замасковані під оплату за виступи, але фактично були платою за політичну підтримку.

– Кандидатам не дозволяється платити за підтримку, а саме це і зробила Камала. Це була дуже дорога та відчайдушна спроба штучно створити видимість масової підтримки. Це незаконно! Для цих непатріотичних "артистів" це був лише корумпований і незаконний спосіб нажитися на зламаній системі, – вказано в допису.

Під час виборчої кампанії Бейонсе дозволила Камалі Гарріс використовувати свою пісню Freedom ("Свобода") і застерегла Дональда Трампа від подальшого використання її пісні, яку його команда раніше включила у відео.

Бейонсе вже неодноразово підтримувала кандидатів від Демократичної партії, зокрема, виступала на концерті на підтримку Гілларі Клінтон у 2016 році та висловила підтримку Джо Байдену у 2020-му.

Нагадаємо, наприкінці квітня Трамп звільнив чоловіка Камали Гарріс, який працював у музеї Голокосту.