У Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому

У російський Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому. Про це пише Baza.

73-річний доктор технічних наук Анатолій Новіков приїхав з Вінниці до Бурятії 22 червня 2009 року. Вчений представляв Вінницький національний технічний університет і планував виступити на Міжнародному Крейнделівському семінарі з плазмової емісійної електроніки.

Однак, як тоді стверджувалося в газетах, на момент зникнення на його ім'я не було оформлено офіційного запрошення, і він не значився у списку учасників.

Наступного дня Новіков вийшов з турбази "Енахалук" на прогулянку і зник безвісти. Чоловіка шукали співробітники МНС, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція та спеціально навчені собаки.

Також до Бурятії з України приїжджала дочка Новікова і сама намагалася розібратися у загадковому зникненні батька, але й її старання не дали результатів. Пошуки професора офіційно припинили у 2019 році.

Однак, ще через 5 років, місцевий Лама знайшов людські останки у лісі неподалік села Новий Енхалук і повідомив про знахідку в поліцію.

Поруч з останками лежав телефон, IMEI якого повністю збігся з IMEI телефону Новікова, який зник у цій місцевості 16 років тому. Також поряд із тілом лежали вставні щелепи та кілька українських монет.