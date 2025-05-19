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У Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому

У Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому

У російський Бурятії знайшли останки українського вченого, який зник 16 років тому. Про це пише Baza.

73-річний доктор технічних наук Анатолій Новіков приїхав з Вінниці до Бурятії 22 червня 2009 року. Вчений представляв Вінницький національний технічний університет і планував виступити на Міжнародному Крейнделівському семінарі з плазмової емісійної електроніки.

Однак, як тоді стверджувалося в газетах, на момент зникнення на його ім'я не було оформлено офіційного запрошення, і він не значився у списку учасників.

Наступного дня Новіков вийшов з турбази "Енахалук" на прогулянку і зник безвісти. Чоловіка шукали співробітники МНС, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція та спеціально навчені собаки.

Також до Бурятії з України приїжджала дочка Новікова і сама намагалася розібратися у загадковому зникненні батька, але й її старання не дали результатів. Пошуки професора офіційно припинили у 2019 році. 

Однак, ще через 5 років, місцевий Лама знайшов людські останки у лісі неподалік села Новий Енхалук і повідомив про знахідку в поліцію.

Поруч з останками лежав телефон, IMEI якого повністю збігся з IMEI телефону Новікова, який зник у цій місцевості 16 років тому. Також поряд із тілом лежали вставні щелепи та кілька українських монет.

 Автор: Сергей Ваха

Теги:

РосіяБурятіявченийсмерть українця
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