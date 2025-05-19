Останнім часом у всьому світі відбулася серія викрадень та нападів на власників криптовалютних компаній з метою отримання викупу у криптовалюті. Про це пише The Wall Street Journal.

Останній інцидент, який описує видання, стався у Парижі минулого тижня. Там невідомі намагалися викрасти дочку глави криптовалютної біржі Paymium та її дворічної дитини. Врятувати їх змогли чоловік жінки та сусіди. Чоловік постраждалої, як видно на відеозаписі, був поранений.

У інших випадках злочинцям вдавалося викрасти своїх жертв. Наприклад, взимку в руках зловмисників опинився один зі співзасновників компанії Ledger Девід Баллан. Інцидент також стався у Франції. За підприємця та іншу викрадену разом з ним людину здирники вимагали 10 млн євро.

У компанію надсилали відео з Балланом, на одному з яких йому відрізають палець. Баллана поліція змогла знайти, коли компанія вже виплатила частину викупу. Другого заручника пізніше знайшли в іншому місці після ще однієї виплати.

Загалом Ledger перерахувала злочинцям 3 млн євро, але змогла повернути назад майже всю суму, оскільки криптовалюту можна було заморозити.

Загалом, за даними WSJ, у Франції за останні місяці сталося п'ять викрадень, а в усьому світі торік були десятки таких випадків.

У пошуку жертв зловмисникам допомагає те, що часто дані власників криптовалюту через хакерські атаки стали потрапляти у відкритий доступ.

Щоб убезпечити себе, представники "криптоеліти" намагаються видалити дані, які втекли до мережі, в першу чергу адреси, приховують профілі в соцмережах тощо.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наказав створити криптовалютний резервний фонд США.