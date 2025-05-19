Слідчий комітет Білорусі оголосив в розшук 125 осіб, пов’язаних із полком Калиновського

У Білорусі оголосили в розшук 125 осіб, яких влада підозрює у зв’язках із полком імені Кастуся Калиновського. Ще шістьох уже затримали. Про це заявив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара під час виступу на міжнародному форумі в Санкт-Петербурзі, передає пресслужба відомства.

За його словами, п’ятеро командирів полку були заочно засуджені до термінів від 12 до 20 років ув’язнення. Всі вони перебувають за кордоном.

Гара стверджує, що йдеться про учасників заворушень, які виїхали з країни й нібито створили збройні націоналістичні формування в Україні та Польщі. До таких формувань білоруська влада зараховує полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші підрозділи, які, за словами посадовця, "працюють під контролем іноземних спецслужб".

Також він повідомив, що у Білорусі 77 осіб засуджено у кримінальних справах за статтею про державну зраду.

Довідка про полк Калиновського

Полк імені Кастуся Калиновського було створено у березні 2022 року у складі Збройних сил України для захисту від російської агресії. Підрозділ, що складається з білоруських добровольців, брав участь у боях за Київ, Херсонщину, Сєвєродонецьк, Запорізький напрямок і Бахмут.

Полк названо на честь Кастуся Калиновського — національного героя Білорусі та одного з лідерів Січневого повстання 1863 року проти російської імперії.