Ексочільника Київського метрополітену Брагінського оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього керівника комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктора Брагінського. Про це повідомляє НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує Брагінського Віктора, підозрюваного у кримінальному провадженні №42023102060000235 від 10.10.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України», - ідеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, НАБУ у 2024 році почало перевірку діяльності Брагінського на посаді очільника Київського метрополітену після виходу журналістського розслідування.

У розслідуванні журналістів Bihus info у 2024 році йшлося про численні порушення Брагінським вимог декларування майна. Також стало відомо, що родичі посадовця скуповують дороге майно. Водночас Київський метрополітен укладав контракти з оточенням Брагінського за значно завищеними цінами.

Брагінський 15 березня 2024 року написав заяву про звільнення з посади.

У грудні 2024 року Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції оголосило Брагінського оголосили у розшук за підозрою у службовій недбалості ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Також столична поліція розслідує факт підроблення рішення військово-лікарської комісії, на підставі якого колишній керівник Київського метрополітену незаконно виїхав із України.