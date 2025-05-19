Працівник моргу в Малині вкрав обручку з руки загиблого військового

Суд ухвалив вирок працівникові Малинського моргу, який украв обручку з руки загиблого військовослужбовця. Працівникові моргу призначили п’ять років позбавлення волі.

Про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у січні медичний брат, готуючи тіло загиблого військовослужбовця з Коростенського району до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку. Цього самого дня він здав прикрасу до місцевого ломбарду, отримавши за неї 3900 гривень.

Відсутність обручки помітила дружина загиблого вже після проведення поховального обряду, після чого звернулася до правоохоронців. Під час досудового розслідування встановили ще два випадки аналогічних злочинів медичного брата.

Малинський районний суд визнав 49-річного працівника винним у нарузі над тілами померлих, зокрема загиблого військовослужбовця, вчиненого з корисливих мотивів — ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України. Йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Як повідомила «Суспільному» вдова загиблого військового Едуарда Рошки Юлія Макаревич, працівник моргу раніше їй телефонував і намагався просити вибачення. Свого вчинку пояснити не зміг — говорив про специфічність роботи й про те, що не знає, що ним тієї миті керувало.

«Я йому сказала, що мені його вибачення не потрібні — чоловіка вони мені не повернуть, але пам'ять про чоловіка я паскудити не дозволю. Каблучку мені повернули в жахливому стані. Але мені було важливо не це, а те, щоб добитися справедливості, тому таке рішення — це також маленька перемога на цьому шляху», — розповіла Юлія.