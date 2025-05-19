Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Адміністрація президента США Дональда Трампа усвідомлює, що "переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут", передає Clash Report.

"Ми усвідомлюємо, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут", - наводить Clash Report слова Венса.

Також повідомляється, що Венс сказав: "Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з війни".

Як повідомляв ForUA, у неділю, 18 травня, в межах заходів з нагоди інтронізації Папи Римського Лева XIV у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією.

До складу делегації Сполучених Штатів увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Переговори відбулися в закритому форматі.

Як розповів президент України, сторони обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Зеленський додав, що тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну.