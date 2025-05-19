У ЗСУ заперечили заяву про побиття ветерана у Львові працівниками ТЦК

У Сухопутних військах ЗСУ заперечили заяви ветерана Андрія Баглая зі Львова про побиття працівниками ТЦК.

Про це повідомив речник ОК «Захід» Олег Домбровський в етері «Суспільне. Студія».

За словами полковника, ввечері 16 травня військовослужбовці одного з районних ТЦК у Львові проводили оповіщення військовозобов'язаних. Тоді ж військові попросили перехожого чоловіка, яким виявився Андрій Баглай, показати свої військово-облікові документи, а втім, той відмовився. Як стверджує Домбровський, ветеран «поводився зверхньо й відповідав військовослужбовцям у некоректній формі»

«Громадянин Андрій Баглай був запрошений до ТЦК. Лише під час слідування по маршруту він виявив бажання сказати про те, що він проходив військову службу й був звільнений із лав ЗСУ за станом здоров'я. Після з'ясування цих обставин його відпустили», — заявив він.

В ОК додали, що розслідування не підтвердило заяв Баглая про застосування сили: жодних звернень до правоохоронних органів або до лікувальних закладів не було.

Домбровський зауважив, що четверо з п'яти військовослужбовців, які проводили оповіщення, є учасниками бойових дій.

Напередодні в мережі зʼявився ролик із 23-річним Андрієм Баглаєм, який розповів про затримання військовослужбовцями ТЦК, коли він ішов додому. У відео він стверджував, що його били по спині й голові.

Ветеран також розповів, що три роки служив у Нацгвардії, однак звільнився за станом здоровʼя і має третю групу інвалідності.

Після того в обласному ТЦК оголосили, що розпочали перевірку для з’ясування усіх обставин.