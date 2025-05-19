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До 8 років буцегарні може отримати українка, яка перевозила нелегальних мігрантів у Польщі

До 8 років буцегарні може отримати українка, яка перевозила нелегальних мігрантів у Польщі

У Польщі затримали 36-річну громадянку України. За даними слідства, вона везла афганців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон.

Про це повідомили в поліції Польщі.

Правоохоронці зупинили в Лосинці для перевірки авто з польськими номерами, за кермом якого була українка. Окрім неї, у машині були 5 громадян Афганістану.

Спочатку жінка стверджувала, що відвідувала подругу, яка проживає в Гайнівському повіті. А повертаючись назад, нібито побачила п’ятьох чоловіків, які ловили транспорт автостопом, тому вона вирішила їх підвезти.

Зрештою, жінка зізналася, що отримала інформацію про мігрантів, яких мала забрати, через інтернет-месенджер. Як зазначають у поліції, афганці незаконно перетнули польсько-білоруський кордон.

36-річну жінку та пасажирів передали співробітникам Прикордонної служби. За допомогу в незаконному перетині кордону передбачено до 8 років позбавлення волі.

Теги:

Польщанелегальні мігрантимігранти
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