Велика Британія та ЄС уклали історичну угоду щодо безпеки та торгівлі

Велика Британія та Європейський Союз сьогодні, у понеділок, 19 травня, уклали знакову угоду, спрямовану на посилення співпраці у сфері безпеки та усунення низки торговельних бар'єрів. Про це повідомляє The New York Times.

Угода має на меті поглибити співробітництво між сторонами на тлі планів Сполучених Штатів щодо можливого скорочення своїх зобов'язань у сфері європейської безпеки. Цей договір також відображає прагнення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до "перезавантаження" відносин з 27 країнами-членами ЄС, майже через дев'ять років після того, як британці на референдумі незначною більшістю проголосували за вихід з Євросоюзу.

Високопоставлений британський міністр Нік Томас-Саймондс, який брав активну участь у переговорах, назвав сьогоднішній день "історичним", написавши у соціальних мережах, що уряд "забезпечив нову угоду з ЄС".

За його словами, ця угода позитивно вплине на створення робочих місць, зменшить витрати та зміцнить кордони. Він також додав, що це повертає "Британію на світову арену".

Одним з найбільш складних питань під час торговельних переговорів стало розширення прав європейських суден на риболовлю у британських територіальних водах в обмін на зниження торговельних бар'єрів для британських харчових продуктів, що імпортуються до єдиної економічної зони ЄС.

Після напружених переговорів, які тривали до останньої хвилини, обидві сторони досягли домовленості, згідно з якою європейським суднам буде дозволено доступ до риболовних вод Великої Британії до 30 червня 2038 року, повідомив європейський дипломат на умовах анонімності.

Нагадаємо, що 23 червня 2016 року у Великій Британії відбувся референдум щодо членства країни в Європейському Союзі. За результатами голосування, 51,9% громадян висловилися за вихід з ЄС, а 48,1% підтримали збереження членства. Велика Британія офіційно покинула Європейський Союз 31 січня 2020 року.